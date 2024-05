Sport in ansia per il campione, fan distrutti: “Lotto con un tumore”

Tutto il mondo dello sport è in ansia per il campione che ha svelato la sua lotta contro un tumore: gli ultimi aggiornamenti

È arrivata una notizia che ha intristito gli appassionati di sport, ed in particolar modo il mondo del tennis. L’annuncio è di quelli pesantissimi che, purtroppo, non possono affatto passare inosservati. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Andy Roddick lasciano tutti senza parole: il campione sta lottando contro un tumore alla pelle. Ne ha parlato nel corso del podcast “Servet with Andy Roddick“.

Secondo quanto annunciato dall’ex tennista americano pare che i primi sintomi siano stato scoperti nel 2012, subito dopo aver appeso la racchetta al chiodo. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Ho dovuto affrontare diversi tipi di cancro alla pelle da quando ho smesso di giocare. Cinque o sei anni fa mi è stato asportato un tumore a cellule squamose dal labbro”. Un argomento che, fino a questo momento, non aveva mai affrontato e che, nel giro di pochissimo tempo, è diventato virale in rete.

Tennis in ansia, Roddick lotta contro un tumore: frecciatina anche a Sinner

Roddick, questa volta, ha voluto vuotare il sacco e raccontare quello che, fino ad ora, non aveva mai affrontato: “Non ne avevo mai parlato. Stamattina, per esempio, mi sono fatto un trattamento laser al viso ed è per questo che mi vedete così su YouTube, come se fossi arrabbiato”. Una questione molto delicata. Anche perché, per tutto il resto della sua vita, dovrà fare un lavoro di prevenzione. Nel corso dell’intervista, però, ha voluto dare un consiglio a tutti.

Quale? Quello di usare la protezione solare, soprattutto ai più piccoli. Un problema quindi non da poco e di estrema delicatezza per Roddick, che dopo aver svelato al mondo la sua situazione, sempre nel corso della trasmissione, non ha risparmiato anche il suo parere su Jannik Sinner. Su quest’ultimo ha parlato dei problemi fisici (infortunio all’anca) che lo hanno costretto a non partecipare agli Internazionali di Roma.

Queste le sue parole a riguardo: “Nel mondo del tennis moderno ammetto che ci sia moltissimo stress. Il fatto che uno sportivo come Sinner decida di fare un allenamento completo in palestra, durante un torneo così importante, mi fa pensare molto. Penso che se stai facendo allenamenti intensi durante il torneo è eccessivo. Non penso che si possano fare entrambe le cose“.