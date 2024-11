Altra rottura del crociato in Italia, il comunicato: stop lunghissimo

Altra rottura del crociato, per un atleta, in Italia. Emanato il comunicato da parte della società, rimarrà fermo per molto tempo

Un inizio di stagione a dir poco da incubo per alcuni atleti che, a quanto pare, hanno già terminato la loro stagione per motivi di forza maggiore ovvero per infortuni che gli impediranno di poter dare una mano alla propria squadra.

Stavolta però l’infortunio non riguarda un calciatore bensì un giocatore di basket che milita nel San Giobbe Basket Etruria, club del campionato di Serie B, attualmente tredicesima in classifica nel girone B. Si tratta di Michael Sacchettini costretto a interrompere anticipatamente la stagione per un trauma distorsivo al ginocchio destro con tanto di rottura del legamento crociato anteriore.

L’atleta ha avuto l’infausta diagnosi dopo i classici esami di rito. Il tutto è successo lo scorso 20 ottobre, in occasione della sesta giornata di campionato, nel match vinto contro Caserta per 92-69. In quell’incontro, il nativo di Borgomanero, aveva realizzato anche sei punti.

Rottura del crociato, stagione finita per l’atleta: le ultime

Non si hanno ancora aggiornamenti per quanto riguarda l’iter, le tempistiche ed i prossimi step. Tutti questi verranno decisi, di comune accordo, con il giocatore. Sacchettini, durante il match, è caduto male dopo essersi appeso al ferro. Il gioco è stato subito interrotto dall’arbitro per alcuni minuti visto che l’atleta non riusciva affatto ad alzarsi da terra.

Sin dai primi momenti si era capito che per Sacchettini l’infortunio riportato era dei più seri. Dopo le prime cure dello staff medico della sua squadra è stato necessario l’intervento del personale medico. Lo stesso che lo ha portato fuori dal parquet in barella. L’atleta, con le mani sul volto, ha lasciato l’impianto sportivo in lacrime e tra gli applausi degli spettatori presenti

Per Sacchettini si tratta del suo primo anno nel team di Chiusi dopo essere arrivato, questa estate, dalla SAE Scientifica di Legnano (dove aveva militato per anni). Nel frattempo, dal suo profilo ufficiale Instagram, il cestista ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Torno presto, promesso“. Un post che ha raccolto moltissimi “like” e commenti dei suoi tifosi che lo aspettano a braccia aperte e gli hanno augurato un pronto ritorno in campo che non avverrà comunque non prima della prossima annata agonistica.