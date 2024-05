Ancora lacrime per Zanardi: parole da brividi

Ancora lacrime e commozione per una leggenda sportiva come Alex Zanardi: le sue dichiarazioni, rilasciate in passato, sono un colpo al cuore e riescono ancora a toccare tutti

Quasi quattro anni dal terribile, ed ennesimo, incidente che ha visto come protagonista e vittima Alex Zanardi. Era esattamente il 19 giugno del 2020 quando, in handbike, si andò a scontrare con un camion. Un impatto a dir poco terribile. Le sue condizioni apparvero, sin dal primo momento, molto gravi. Il tutto avvenne sulla statale della Toscana mentre stava effettuando una sessione di allenamento.

Senza dimenticare un altro terribile incidente, quello in Formula 1, che gli costò addirittura l’amputazione di entrambe le gambe all’inizio del nuovo millennio. Nonostante ciò Zanardi non si è mai arresto ed ha dimostrato (in più di una occasione) di essere grato alla vita, arrivando a raggiungere traguardi che nessuno avrebbe mai immaginato. Un uomo che non consce la resa, e lo dimostrano, infatti, anche le sue dichiarazioni rilasciate in passato e che sono tornate nuovamente virali, soprattutto sui social network.

Alex Zanardi e quella frase che commuove tutti

La sfortuna si è decisamente accanita nella vita di Alex Zanardi visto che, dopo l’ultimo incidente, il nativo di Bologna dovette avere a che fare con un’altra disavventura. Ovvero l’incendio nella sua villa in quel di Noventa Padovana. Solamente dopo quasi tre mesi (per la precisione 76 giorni) poté ritornare, insieme alla sua famiglia, nell’abitazione dopo aver trascorso tutto il periodo in un centro di riabilitazione a Vicenza.

Una ennesima prova di coraggio che ha brillantemente superato. Inutile ribadire che, ancora adesso, viene descritto come un uomo straordinario, coraggioso e soprattutto ispirazione di vita. Soprattutto per quelle persone che vedono tutto nero. Basta raccontare le disavventure che ha vissuto proprio Zanardi e che è riuscito a superare. Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra e senza mai abbattersi. Soprattutto nei momenti di difficoltà.

Questa è la frase che ha commosso e che continua a toccare tutti coloro che lo conoscono e che lo considerano un vero e proprio idolo di vita: “Invece di pensare a ciò che Non puoi fare per colpa di ciò che Non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai“. Una massima che è stata riportata in auge nelle scorse ore su X da un utente, che evidentemente non dimentica i suoi insegnamenti.

Detto da lui, ovviamente, ha sicuramente un doppio significato. Con la speranza di poterlo vedere nuovamente sorridere e, soprattutto combattere. Proprio come ha sempre fatto e come sicuramente farà ancora.