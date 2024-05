L’Atalanta vince 2-0 sul campo del Lecce e si qualifica alla prossima edizione della Champions.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA – Musso, Toloi, Hien, Bonfanti; Hateboer, Scalvini, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk; Scamacca, Touré.

LA CRONACA

Nel primo tempo più Lecce che Atalanta: la formazione di Luca Gotti, che ha raggiunto in anticipo la salvezza, ha diverse occasioni che però non riesce a concretizzare. Gli orobici ci provano con Pasalic e Scamacca ma anche in questo caso i loro tentativi sono imprecisi. Nel secondo tempo la musica cambia: al 48′ Scamacca lancia per De Ketelaere, bravo a tenere su Gallo e a beffare Falcone con un bel pallonetto. L’Atalanta raddoppia poco dopo: al 54′ Scamacca va di testa su azione da corner e batte ancora Falcone. Il Lecce prova a rientrare in gioco nell’ultima mezz’ora, ma la formazione di Gian Piero Gasperini tiene botta e porta a casa tre punti determinanti in vista della qualificazione alla prossima Champions League.