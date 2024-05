Addio LeBron James, c’è l’annuncio a sorpresa: colpo di scena

In bilico il futuro di LeBron James, si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Un annuncio che spiazza tifosi e appassionati di basket

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che negli Stati Uniti D’America non si sta parlando d’altro se non del futuro di LeBron James che, a quanto pare, è già scritto. Parallelamente si sta parlando anche di suo figlio Bronny che sta continuando a mettersi in mostra, in questi giorni, nel Draft Combine. Il suo obiettivo è quello di convincere i vertici di una delle 30 franchigie NBA nel chiamarlo nella notte del draft nel mese di giugno.

Nel frattempo, però, il giornalista Shams Charania di “The Athletic” ha fatto sapere che suo padre LeBron non ha alcuna intenzione di lasciare i Los Angeles Lakers. Neanche se il figlio dovesse essere scelto da un’altra franchigia. Una notizia che, ovviamente, ha spiazzato il mondo del basket americano, ed in particolar modo i tifosi dei gialloviola, che potrebbero quindi proseguire il percorso al fianco di King James.

Colpo di scena LeBron James: pronto a rimanere ai Lakers

Queste sono alcune delle parole che ha rilasciato lo stesso Charania: “Non ci sarebbe da sorprendersi nel caso in cui, nelle prossime settimane, una squadra decidesse di contattare Rich Paul o chiunque altro sia vicino a Bronny James oppure lo stesso LeBron, Neanche se dovessero dirgli: ” Ehi, se scegliessimo Bronny James, verresti anche tu come LeBron?”. E la risposta sarà no, al momento“.

Non è affatto un mistero che, in più di una occasione, lo stesso LeBron ha dichiarato di voler giocare un giorno con suo figlio. Anche se l’obiettivo di Bronny, ovviamente, è quello di entrare a far parte nel mondo dell’NBA. Lo ha confermato lui stesso in una intervista che ha rilasciato alla “NBA Draft Combine“.

Queste le sue parole a riguardo: “Il mio sogno è sempre stato quello di mettere il mio nome in giro, farmi un nome e arrivare in NBA, che è l’obiettivo finale di tutti quelli che sono qui“. Alla domanda se il suo sogno (come quello del padre) sia di giocare insieme a LeBron ha fatto sapere: “A dire il vero non ho mai pensato di giocare solo con mio padre. Ma ovviamente lui ne ha parlato un paio di volte“.