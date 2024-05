Addio nel mondo del calcio: che tragedia, tifosi in lacrime

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle scorse ore. Una vera e propria tragedia che ha scosso i tifosi: l’annuncio tragico

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che va inevitabilmente a scuotere l’animo dei tifosi. Una figura storica, del calcio dilettantistico, è passata a miglior vita, sconvolgendo i suoi sostenitori che piangono la sua scomparsa. Una intera comunità, quella di Pianella, piange l’addio di Dino Luciani. Quest’ultimo ricopriva il ruolo di vice presidente della locale squadra di calcio. Non solo: era anche l’ex numero uno del sodalizio del team biancoazzurro.

Questi ultimi, tra l’altro, pochi giorni prima avevano annunciato la conferma del ruolo da direttore sportivo da parte di Moreno Miccoli. Il cuore di Luciani ha smesso di battere all’età di 63 anni ed era titolare della Ldr, una nota azienda locale importante che lavora da oltre 40 anni per gli impianti civili ed industriali. A comunicare la scomparsa dell’uomo un post pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale del Pianella Calcio.

Lutto nel mondo del calcio, la comunità di Pianella piange Dino Luciani

Questo il comunicato da parte del club: “E’ con un immenso dispiacere che comunichiamo l’improvvisa salita in cielo del nostro amatissimo vice presidente. Tutti noi ci uniamo all’enorme dolore dei famigliari. Arrivederci Dino”. Tantissimi sono coloro che hanno voluto lasciare un messaggio sotto al post. Tra coloro che hanno voluto esprimere le loro sentite condoglianze anche il Settore Nord Pianella che piange la morte del 63enne.

Questo il loro messaggio: “Una notizia che ci lascia increduli e sconvolti! Non ci sono tante parole, in questo momento con il cuore affranto, abbiamo saputo della prematura scomparsa del nostro presidente. Siamo vicini alla famiglia con tutto l’affetto e la vicinanza che possiamo dare in questo momento di grande dolore. Un segno di riconoscenza e valore ad un uomo che ha dato amore e impegno per la nostra maglia e la nostra città!!! Grazie Dino!“.

I funerali di Luciani si sono svolti nel pomeriggio di domenica 19 maggio nella chiesa di “Sant’Antonio Abate”. Mentre la camera ardente era stata precedentemente aperta nella casa Funeraria Domus Omina “Il Paradiso” situata in via Sant’Angelo a Pianella. In molti sono stati coloro che hanno voluto rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta. Tra questi la moglie, i figli e tantissimi conoscenti che si sono uniti al dolore.