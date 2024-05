All-in su Marc Marquez: assegno in bianco per farlo firmare

Il pilota spagnolo Marc Marquez è uno dei più richiesti sul mercato piloti. Nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro

La prima parte della stagione di Formula Uno e MotoGp è ormai andata e già si hanno i primi verdetti sui piloti. C’è chi ha il destino segnato viene ormai catalogato come una delusione e non convince e chi invece ha stupito tutti, o meglio è tornato ad essere quello che tutti conoscevano.

Di questo ultimo gruppo fa sicuramente parte Marc Marquez. Il pilota spagnolo, pluricampione del mondo, ha sorpreso tutti la scorsa estate decidendo di lasciare un porto sicuro come la Honda per trasferirsi in Ducati. Marc ha firmato però un contratto annuale, trattandosi di un accordo con il Team Gresini per una moto non ufficiale, comunque senza gli aggiornamenti di cui dispongono invece i suoi rivali.

Nonostante quindi piloti come Bagnaia, Bastianelli e Martin (anche il Team Pramac dispone di aggiornamenti superiori) Marquez ha dimostrato di non essere finito, il suo talento non è finito e sta competendo alla pari con i migliori. Nell’ultimo Gran Premio a Le Mans Martin ha vinto su Marquez e Bagnaia, ma proprio il talento di Cervera ha stupito tutti con una prestazione di altissimo livello. Nelle ultime settimane sono cresciuti i rumors sul pilota, Marc Marquez è ora oggetto del desiderio di mercato.

Colpo di scena Marquez, lo vogliono a tutti i costi

Dopo un anno al Team Gresini Marc Marquez vuole ora una moto ufficiale, che sia alla Ducati o in qualsiasi altra squadra. La scuderia italiana deciderà tra poche settimane chi sarà il compagno di squadra di Bagnaia nella prossima stagione anche se al momento Martin sembra favorito su Marquez e su Bastianelli e questo potrebbe aprire scenari clamorosi sul mercato.

La Ducati non vorrebbe però perdere una leggenda come Marquez, consapevole dei benefici che potrebbe portare all’intero team. Allo stesso tempo c’è grande concorrenza e come riporta ‘El Nacional’ la KTM – anch’essa in cerca di un pilota – sarebbe pronta a fare un’offerta in bianco per ingaggiare Marc Marquez. Oltre ovviamente ad una moto molto competitiva.

L’ex pilota Marco Melandri è intervenuto sulla vicenda e ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti: “Qualcuno dovrà scendere dalla Ducati e credo che sarà uno tra Martin e Marquez. Chi andrà via, andrà alla KTM“, la sentenza di Melandri. La KTM è una delle squadre in rampa di lancio, in netta crescita rispetto al passato e ora punta un pilota top per la prossima stagione.