Atalanta-Bayer, le probabili formazioni della finale di Europa League

Tutto pronto per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen: i nerazzurri arrivano al più importante appuntamento dell’anno dopo aver conquistato il pass per la prossima Champions League dopo aver battuto nel fine settimana il Lecce 2-0 e dopo il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le Aspirine, invece, da imbattuti in questa stagione e con due finali da giocare: prima l’Europa League e poi la Coppa di Germania contro il Kaiserslautern, con Xabi Alonso pronto a schierare il miglior undici possibile a differenza di Gasperini che dovrà rinunciare a capitan De Roon e con i recuperi in extremis di Kolasinac e Holm.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. All.: Xabi Alonso.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen

Atalanta-Bayer Leverkusen, valevole per la finale di Europa League, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, oltre che da DAZN e Sky Sport. In streaming sempre su DAZN, NOW TV e Sky Go.