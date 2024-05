Grave lutto nel calcio italiano, il comunicato è strappalacrime

Il calcio italiano è stato colpito da un lutto davvero gravissimo: il comunicato della società è strappalacrime, tifosi senza parole

Terribile lutto quello che ha colpito il calcio italiano che perde un’altra figura importante, lasciando i tifosi sgomenti per questa nuova tragica perdita che ha lasciato davvero senza parole.

Con il cuore in gola e gli occhi colmi di lacrime, tramite una nota pubblicata sul proprio sito, la Pergolettese ha scioccato tutto il mondo del calcio nostrano annunciando la dipartita del direttore generale Cesare Fogliazza. Scomparso all’età di 70 anni, Fogliazza era uno dei dirigenti più noti ed amati nel nostro calcio ed alle sua spalle vantava una carriera di cui andava molto fiero.

Oltre che dg della Pergolettese, Fogliazza ha lavorato per tanti altri svariati club tra cui Pizzighettone e la Cremonese che pure si sono unite al dolore del club gialloblu in questo momento difficile. Una notizia che ha lasciato sconvolti i tifosi della Pergolettese e non, consci che il mondo del calcio italiano ha perso un’altra delle sue figure di rilievo.

Calcio italiano in lutto: addio al dg Cesare Fogliazza

Esponente di spicco del calcio italiano, Cesare Fogliazza lascia dietro di sé un eredità davvero molto importante. Patron e dg della Pergolettese, Fogliazza ha sempre dimostrato le sue grandi doti manageriali in qualsiasi squadra egli sia andato, spinto dalla dedizione e dalla passione che aveva per questo magnifico sport che tanto gli ha dato e a cui tanto ha restituito

Con il passare del tempo, non è divenuto solo una figura importante per la Pergolettese, ma per l’intero calcio lombardo che sa di aver perso un pezzo della propria storia. Il suo più grande capolavoro risale al 2005 quando riuscì a compiere una vera impresa portando il piccolo Pizzighettone fino alla Serie C1, entrando di diritto nella storia del calcio italiano.

La notizia della sua morte ha sconvolto non solo la Serie C tutta che si è stretta attorno alla Pergolettese, ma l’intero calcio italiano e tutte le persone che hanno conosciuto e lavorato con Fogliazza. Tra queste vale la pena citare l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida che ha sottolineato come Fogliazza fosse una persona “strepitosa, straordinaria e di grande umanità”, preferendo poi non aggiungere oltre, onorando la memoria di quello che per lui, come per molti altri, era un grande amico.

La morte di Fogliazza lascia inevitabilmente un vuoto difficilmente colmabile per il movimento nostrano, che con il suo addio perde molto. Non possiamo non stringerci anche noi attorno alla Pergolettese in questo momento di lutto, esprimendo le più sentite condoglianze per la grave perdita.