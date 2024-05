Hamilton da brividi: commozione Ferrari

Lewis Hamilton, futuro pilota della Ferrari, lascia tutti decisamente a bocca aperta: l’ultimo annuncio scuote i tifosi della Rossa

La stagione sportiva 2024 della Formula 1 è iniziata già da qualche settimana. Anche se i tifosi della Ferrari stanno già pensando a quella prossima. Ed il motivo è fin troppo intuibile visto che, a fare compagnia al “predestinato” Charles Leclerc ci sarà una vera e propria leggenda di questo sport come Lewis Hamilton. Un autentico colpo quello messo a segno da parte della scuderia di Maranello che, nonostante la carta di identità del pilota britannico (39 anni da compiere nel mese di giugno), potrà togliersi delle belle soddisfazioni.

In primis quella, finalmente, di entrare a far parte di una grande famiglia che ha atteso per molto tempo questo importantissimo colpo. I tifosi già sono “caldi”, soprattutto per via delle sue ultime dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate e che nel giro di pochissimo tempo hanno fatto immediatamente il giro della rete. Una breve intervista che ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky’ in cui ha rivelato le sue prime sensazioni a caldo in merito a questa futura avventura che lo attende.

Ferrari, Hamilton già si ‘scalda’: le dichiarazioni fanno impazzire i tifosi

Subito dopo la fine del Gran Premio di Imola in cui si è classificato al sesto posto (al comando ovviamente il ‘solito’ Max Verstappen) è stato raggiunto dalla nota emittente sportiva che ha parlato della sua prestazione. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “In questo momento noi che stiamo rappresentando la Mercedes siamo un po’ nella terra di nessuno“.

Allo stesso tempo gli è stato chiesto anche un parere sui suoi prossimi tifosi, ovvero quelli della Ferrari. Su di loro non ha potuto fare altro che esprimersi con parole dolci e di orgoglio: “A dire il vero ci ho pensato per tutto il fine settimana. Ancora non ci posso credere che sarò un loro pilota il prossimo anno“.

In conclusione ci ha tenuto a ribadire che si tratterà sicuramente di una esperienza magnifica, bellissima e che l’atmosfera sarà sicuramente incredibile. Non solo visto che, a quanto pare, ha avuto anche la possibilità di parlare e scambiare quattro chiacchiere con il suo futuro compagno di scuderia, Charles Leclerc: “Sì, ho parlato con lui dopo il giro di parade. Era a dir poco emozionante. Una situazione incredibile. Un pubblico pazzesco”