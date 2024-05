Alonso sorprende tutti: stavolta cambia sport

Fernando Alonso continua a sorprendere non solo i suoi tifosi, ma tutti gli appassionati della Formula 1: spunta l’ipotesi di un cambio di sport

Fernando Alonso è una vera e propria icona della Formula 1. Su questo non ci sono assolutamente dubbi visto che il suo palmares parla per lui. In queste ultime ore si sta parlando insistentemente del 42enne, per un possibile cambio di vita e, soprattutto, da un punto di vista sportivo. In particolar modo delle mosse che sta cercando di attuare il team Toyota Gazoo Racing. Una squadra che lo conosce molto bene visto che lo ha avuto a disposizione per ben due stagioni e mezzo ottenendo molti successi.

Tra questi quello del Campionato Mondiale Endurance, tanto da vincere per ben due volte il campionato e la 24 Ore di Le Mans. Non solo: nel 2020 ha anche gareggiato alla Dakar con la squadra ufficiale. Tanto è vero che il team manager della Toyota nel Wec, Rob Leupen, come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, starebbe seriamente pensando di provare ad ingaggiare proprio il pilota spagnolo per un possibile ruolo nell‘Hypercar. Ovviamente quando Alonso deciderà di lasciare il mondo della Formula 1.

Clamoroso Alonso, pronto una nuova avventura in Toyota?

Si sta parlando quindi, sempre di più, di una possibilità nell’aggiungere una terza Hypercar al team Toyota nel WEC. Ne ha parlato proprio lo stesso Leupen che sarebbe sempre più deciso nell’ingaggiare lo spagnolo. Anche se, allo stesso tempo, si tratta di una operazione per nulla semplice visto che bisogna risolvere delle questioni spinose. Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai media spagnoli ne ha parlato proprio Leupen.

Queste sono alcune delle parole del team manager: “Se mi chiedete se possa guidare con me nel WEC allora ti rispondo chiaramente di sì. Il fatto è che deve esserci un posto disponibile o una terza macchina disponibile. Ovviamente il riferimento è sempre ad una possibile terza vettura. Ci siamo subito chiesti se la Ferrari avrebbe fatto lo stesso. A dire il vero ci stiamo lavorando da sempre, ma deve arrivare il momento giusto. Senza dimenticare il fatto che bisogna discuterne con le grandi figure del management”.

Una possibilità molto intrigante, quindi, che Alonso possa ritornare nel WEC con la Toyota. I tifosi sognano questo suo grande ed incredibile cambio di fronte nel mondo del motorsport. La sua esperienza ed i precedenti parlano per lui. Anche perché la Toyota Gazoo Racing sta seriamente valutando l’inserimento di una terza Hypercar. Decisione che verrà presa nelle prossime settimane.