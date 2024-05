Dopo il pesante ko contro l’Atalanta, il centrocampista del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, ha analizzato il 3-0 subito a Dublino a Rai Sport: “Poche parole da dire, l’Atalanta ha meritato, li abbiamo fatto i complimenti ma noi non abbiamo giocato bene. Abbiamo un’altra finale sabato da giocare. Questa sera non ha funzionato nulla, ma dobbiamo guardare avanti. Hanno fatto una pressione altissima per tutti i 90 minuti”.