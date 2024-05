Ferrari distrutta: Verstappen fa infuriare i tifosi

Affermazioni al vetriolo: fomenta il malcontento tra i tifosi Ferrari per quanto proferito da Max Verstappen nei confronti della scuderia italiana

Nel post gara del Gran Premio di Imola, Max Verstappen ha rilasciato dichiarazioni che hanno acceso il malcontento tra i tifosi della Ferrari. L’olandese, attualmente al vertice del campionato mondiale di Formula 1, ha elogiato la McLaren per i recenti progressi, ignorando completamente la scuderia di Maranello.

Durante l’intervista post gara, Verstappen ha affermato: “La McLaren ha fatto un salto in avanti. Al momento loro sono i nostri rivali”. Questa dichiarazione, apparentemente innocua, ha avuto l’effetto di una bomba tra i sostenitori della Ferrari. Ignorare una scuderia con la storia e il prestigio della Ferrari è stato visto come un affronto diretto e una mancanza di rispetto.

Verstappen ha descritto il Gran Premio di Imola come una gara difficile, soprattutto a causa delle gomme: “Alla fine è stata dura. Con le medie avevamo un buon passo, la macchina non funzionava con le bianche. Scivolava e non aveva aderenza. Ero al limite con i track limits, mi sono dovuto concentrare molto per finire senza penalità”. Tuttavia, è stata la sua valutazione dei rivali a sollevare le polemiche.

Verstappen snobba la Ferrari: mirino sulla McLaren

La reazione dei tifosi della Rossa non si è fatta attendere. Sui social media, gli appassionati del Cavallino hanno espresso la loro indignazione per quello che percepiscono come un affronto. La Ferrari, con i suoi 16 titoli mondiali costruttori e 15 titoli piloti, è una delle squadre più storiche e prestigiose della Formula 1. Sentirsi snobbati da un rivale diretto come Verstappen ha colpito nel profondo l’orgoglio dei suoi fan.

Le parole di Verstappen sono pesate come un macigno anche perché la Ferrari, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, resta una delle squadre più iconiche e seguite del circus. Ignorare la Ferrari, moralmente distrutta da simili affermazioni, significa ignorare una parte fondamentale della storia della Formula 1, una mossa che ha portato molti a chiedersi se ci sia una strategia comunicativa dietro o se si tratti semplicemente di una valutazione frettolosa e poco ponderata da parte del campione olandese.

La realtà dei fatti offre oggi una Ferrari ancora competitiva: piloti del calibro di Charles Leclerc e soprattutto Carlos Sainz hanno dimostrato di poter lottare al vertice, come dimostra il Gran Premio vinto dallo spagnolo a Melbourne nello scorso mese di marzo. Ciononostante, le dichiarazioni di Verstappen sembrano voler sottolineare una percezione diversa all’interno del paddock, dove la McLaren è vista in forte crescita e in grado di minacciare il dominio di Red Bull.

Le dichiarazioni di Verstappen hanno indubbiamente infiammato gli animi e acceso una rivalità che, sebbene sopita, non è mai scomparsa. La Ferrari ha ora un’ulteriore motivazione per dimostrare il proprio valore in pista e per rispondere con i risultati alle parole del campione del mondo in carica. La stagione è ancora lunga e i giochi sono tutt’altro che chiusi. I tifosi della Rossa sperano che questo episodio sia solo uno sprone per un ritorno trionfale ai vertici del mondiale.