Finale Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen: Aspirine favorite a Dublino

Si avvicina uno dei momenti clou della stagione: questa sera, infatti, si giocherà la finale di Europa League. Ad affrontarsi, come sappiamo, saranno Atalanta e Bayer Leverkusen.

La squadra di Gasperini vuole cancellare la delusione della finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, provando a regalare ai tifosi quello che sarebbe il primo trofeo internazionale per la Dea. L’Atalanta si è già assicurata l’accesso alla prossima Champions League, visto l’ottimo cammino in Serie A, e ora si appresta a giocare un match d’importanza storica.

Dall’altra parte ci saranno i neo campioni di Germania. Il cammino del Bayer Leverkusen è stato davvero eccezionale in questa stagione: era difficile pensare, a settembre, che le Aspirine avrebbero potuto impensierire seriamente il Bayern Monaco. I ragazzi di Xabi Alonso hanno mostrato grande personalità anche in Europa League e, come si può evincere dalle quote, partono con i favori del pronostico: la vittoria dei teutonici vale, infatti, 1,80 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,78 e su Unibet 1,76.

Si tratterebbe di una sorta di rivincita da parte del Bayer Leverkusen poiché, nell’unico doppio confronto con l’Atalanta risalente agli ottavi di finale di questa competizione nella stagione 2021/22, è uscita sconfitta.

Non è un’ipotesi particolarmente probabile ma chissà che la squadra di Gasperini non possa soffrire la tensione e non riuscire ad andare a segno come accaduto in Coppa Italia. Il “NoGoal” è dato a quota 1,99 su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet la giocata è a 1,96.

L’ipotesi più probabile è che, comunque sia, la finalissima sia molto divertente e ricca di gol: segnaliamo l’Over 2,5, a 1,80 su Planetwin365; su WilliamHill 1,72 e su Betclic 1,78. Da segnalare anche l’“Over 1,5 al primo tempo”, su Planetwin365 a 2,60; mentre su Betclic è a 2,54 e su Unibet 2,64.

Tra i risultati esatti, spazio alla super quota del 4-2 in favore del Bayer Leverkusen: parliamo di ben 44,74 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 45 e su WilliamHill 41.