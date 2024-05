Leclerc fa tremare i tifosi: terremoto Ferrari

Arrivano frasi che gettano nello sconforto il pubblico ferrarista. Da capire se si tratti di pura pretattica o se sia la mera realtà. Parla Leclerc

A seguito della gara disputata a Imola, le dichiarazioni di Charles Leclerc hanno scosso il mondo della Formula 1, lasciando i tifosi della Ferrari in uno stato di incertezza e preoccupazione. Le speranze riposte nell’immediatezza delle migliorie apportate alla SF-24, introdotte proprio durante l’ultimo Gran Premio, sembrano svanire di fronte alle parole del pilota monegasco.

Alla conclusione della competizione Leclerc ha infatti espresso il suo scetticismo riguardo alla possibilità di valutare efficacemente gli aggiornamenti della Ferrari sulla pista italiana e anche su quella di Monaco, prossima tappa del calendario. “Forse Imola non è la pista ottimale per giudicare aggiornamenti come quelli che abbiamo portato”, ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’. “Nemmeno Monaco lo sarà, ma già in Canada speriamo di vedere miglioramenti”.

La Ferrari ha introdotto a Imola la versione EVO della SF-24, con l’obiettivo di aumentare il carico aerodinamico e migliorare le prestazioni complessive della monoposto. Tuttavia, secondo Leclerc, il vero potenziale di questi aggiornamenti potrebbe non emergere fino al Gran Premio di Montreal, in Canada.

Da tali affermazioni è scaturito un vero e proprio terremoto tra i tifosi della Ferrari. Dopo una stagione incoraggiante ma ancora da far decollare, molti speravano che gli aggiornamenti introdotti a Imola potessero segnare una svolta immediata. L’idea che queste modifiche possano necessitare di ulteriori gare per essere valutate compiutamente potrebbe essere percepita come enorme ostacolo in un campionato già complicato.

Leclerc parla chiaro: “Neanche a Monaco si potranno giudicare gli aggiornamenti”

Queste parole potrebbero anche essere interpretate come un tentativo di Leclerc di deviare l’attenzione dal fatto che nemmeno a Imola sia tornata la vittoria. La delusione per non essere riuscito a salire sul gradino più alto del podio in una gara tanto attesa potrebbe aver spinto il pilota a minimizzare le aspettative sulle novità tecniche. Ciononostante, la preoccupazione tra i fan è palpabile: la Ferrari riuscirà davvero a colmare il gap con i rivali nelle prossime gare?

Monaco rappresenta sempre una sfida unica per piloti e team, con le sue caratteristiche uniche e la sua storica difficoltà. Leclerc, consapevole di ciò, ha dichiarato: “A Monaco sarà tutto possibile, su una pista unica nel suo genere dove la macchina, il pilota e il set up possono fare la differenza come abbiamo visto negli anni. Si riparte da zero e andremo lì con l’obiettivo di vincere, poi vedremo cosa si potrà fare”.

L’anno scorso, Leclerc fu protagonista di un incidente sfortunato in qualifica a causa di un errore di comunicazione del suo ingegnere di pista. Quest’anno, il monegasco avrà al suo fianco Bryan Bozzi, che ha già debuttato positivamente come ingegnere di pista a Imola. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un punto a favore per Leclerc, ma le incognite restano numerose.

La speranza, quindi, è riposta nel Gran Premio di Montreal, dove Leclerc crede che si potranno iniziare a vedere i frutti degli aggiornamenti. “In Canada auspichiamo di vedere miglioramenti” ha ribadito Leclerc, sottolineando l’importanza di mantenere una mentalità vincente in ogni weekend di gara.

Sta di fatto che le parole di Leclerc gettano un’ombra di dubbio alquanto preoccupante sulle reali potenzialità delle novità tecniche introdotte dalla Ferrari. Mentre i tifosi attendono con ansia di vedere i progressi promessi, resta da capire se le prossime gare confermeranno le speranze o se dovranno affrontare un’altra stagione di attesa e delusione.