Si è spenta un’altra leggenda italiana: sport in lutto, che dramma

Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport italiano, un vero e proprio dramma per tifosi e famiglia

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una terribile notizia che ha sconvolto il mondo dello sport italiano. In particolar modo tutti i tifosi dello sci che hanno perso una figura iconica. Nelle scorse ore è venuto a mancare una vera e propria leggenda come Oreste Peccedi. La notizia della sua scomparsa, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della rete creando un vuoto nel cuore di tutti coloro che sono appassionati di questo sport.

Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 84 anni. È stato uno degli allenatori della cosiddetta “Valanga Azzurra” e sicuramente uno dei più importanti personaggi della storia dello sci alpino italiano. Tanto è vero che tra il 1968 ed il 1976 si è fatto ampiamente conoscere allenando la nazionale maschile andando anche a conquistare numerosi successi.

Un momento indimenticabile visto che sotto la guida dei commissari tecnici dell’epoca come Jean Vuarnet (dal 1968 fino ad arrivare al 1972) e Mario Cotelli (dal 1972 fino al 1976) riuscirono a conquistare la bellezza di 48 vittorie nella coppa del Mondo, ben 5 coppe di Cristallo generali e soprattutto 6 di specialità (con Gustavo Thoeni e Piero Gros). Senza dimenticare, ovviamente, le 12 medaglie tra Olimpiadi e Mondiali.

Il mondo dello sci piange la scomparsa di Oreste Peccedi

Dopo aver terminato l’esperienza con la nazionale maschile di sci, Peccedi nella sua Bormio progettò la pista “Stelvio” per i Mondiali del 1985. Un momento che tutti ricordano con molto affetto e che porteranno nel cuore. Per via del fatto che si trattava di una delle più iconiche di tutto il circuito della Coppa del Mondo. Fino ad arrivare al 2015 aveva continuato addirittura a gareggiare nella categoria dei masters.

Il numero uno della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, tutto il Consiglio Federale, gli atleti, gli allenatori e lo staff federale hanno espresso le loro più sentite condoglianze ai familiari di Peccedi per la gravissima perdita. Anche sui social network gli utenti, personaggi che hanno avuto l’onore di conoscerlo e molti altri ancora hanno voluto ricordarlo con messaggi di stima e scatti che sono passati alla storia. Un personaggio ben voluto da tutti e che ha scritto, inevitabilmente, delle pagine importanti di questo sport.