Zverev conquista Roma e non solo: anche il cuore di una influencer italiana

Alexander Zverev non ha conquistato solamente Roma, ma potrebbe aver colpito anche il cuore di una nota influencer italiana: ecco di chi si tratta

Da pochi giorni si sono conclusi gli Internazionali di Roma “orfani” di alcuni tennisti importanti che hanno deciso di dare forfait per problemi fisici. A trionfare nella Capitale ci ha pensato quindi Alexander Zverev. Il tedesco ha avuto la meglio contro il cileno Nicolas Jarry. A quanto pare, però, non ha conquistato solamente l’ambito torneo italiano ma anche il cuore di una nota influencer del nostro Paese. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il sito gestito da Fabrizio Corona, “DillingerNews”.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni che, dopo la rottura con Federico Lucia (alias Fedez) sembra aver voltato decisamente pagina. Non è affatto un mistero che i due abbiano preso strade separate. Se da un lato pare che il rapper abbia una sorta di relazione con un’altra influencer, ovvero Ludovica di Gresy, sembra che la moglie ce l’abbia proprio con lo sportivo tedesco fresco vincitore degli Internazionali e numero 4 al mondo. Gli indizi, a quanto pare, parlano fin troppo chiaro.

Zverev e Ferragni, c’è qualcosa che bolle in pentola?

Lo stesso sito ammette che, tra le tantissime segnalazioni giunte in redazione c’è stata una storia pubblicata dall’imprenditrice digitale che ha colpito in modo particolare. Ovvero la Ferragni che si fa vedere sulla terrazza di un hotel. Non un albergo qualunque visto che si tratta di una struttura che viene utilizzata dai tennisti che alloggiano in quel di Roma durante il torneo della capitale. Tra questi appunto lo stesso Zverev.

Non solo: un altro indizio arriva direttamente dai follower che l’influencer segue. Ed indovinate un po’? Spunta proprio il nome dello sportivo tedesco. Non è finita qui visto che il suo canale ufficiale di Instagram parla forte e chiaro, l’ultimo post non poteva affatto passare inosservato. Quale? Quello della sua presenza all’Atp di Roma.

A questo punto viene da pensare chiaramente che la sua possibile relazione con Tony Effe sia ufficialmente smentita. Quest’ultimo, anche lui rapper ed ex membro della Dark Polo Gang, sembrava essere la nuova fiamma della Ferragni. Gli indizi citati in precedenza, però, parlano chiaro e smentiscono categoricamente questa ipotesi come evidenziato da ‘Dillingernews’. Comunicati ufficiali non ce ne sono, ma se più indizi fanno una prova…