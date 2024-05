Atalanta, De Ketelaere: “Non avrei mai immaginato questa vittoria. Qui sono cresciuto tanto”

Come sempre di pochissime, Charles De Ketelaere si gode la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta. Una chiusura di stagione col botto che è una grande rivincita rispetto alla passata stagione.

Si immaginava tutto questo ad agosto?

“No, mai. Mi sento molto bene…“.

Quanto è il merito di Gasperini?

“Tanto, ma tutta la squadra in questi anni di lavoro… Anche per me è un premio, in questa stagione sono cresciuto tanto e vincere qua in finale contro il Leverkusen che non aveva mai perso è davvero bello“.

Pronto a brindare?

“Sì, mi piace anche fare così (ride, ndr)“.