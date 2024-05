Un Bari da sogno estrae dal cilindro la prestazione dell’anno nella partita più importante: tris sonoro al Liberati, sconfitta la Ternana, che retrocede dunque in Serie C. I galletti passano avanti con la grande mezza rovesciata di Di Cesare. Nella ripresa gli spazi si aprono il tandem Ricci-Sibilli permette alla truppa di Giampaolo di condurre la nave salva in porto, dopo una stagione estremamente travagliata. Amara discesa in terza serie per gli umbri.