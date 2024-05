Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Atalanta migliore di noi, impareremo tutti. Me compreso”

Dopo 51 risultati utili di fila, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso cade sul più bello: il tecnico delle Aspirine ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dobbiamo accettare il fatto che l’Atalanta sia stata migliore e che oggi ha meritato il trofeo. Abbiamo avuto problemi dopo il primo gol e non abbiamo trovato una soluzione, sono stati migliori di noi. È il calcio, succede. La sconfitta fa sicuramente male ma dobbiamo sfruttare questo dolore in modo positivo. Abbiamo avuto una grande opportunità. Oggi non è andata come avevamo previsto, non siamo stati al livello massimo. Tutti, me compreso. Quindi impareremo molto”.