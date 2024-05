Fiorentina, Italiano: “Futuro? Prima la finale, poi tireremo le somme…”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria di Cagliari.

Risultato positivo: soddisfatto per la vittoria?

“Alla fine abbiamo cercato qualche situazione da sfruttare. I primi 20 minuti del secondo tempo siamo entrati molli e abbiamo concesso troppo, poi ci siamo svegliati e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo alla fine di una stagione lunghissima e reagire così vuol dire che energie ne abbiamo e dobbiamo spenderle nella gara di mercoledì”.

Gara vera del Cagliari.

“Gara vera, che dovevamo affrontare al meglio. In questi casi o ti rilassi o fai grandi prestazioni e il Cagliari così ha fatto. Aggiungiamo questi 3 punti, siamo ottavi matematicamente e sono contento per i ragazzi. Ho visto entusiasmo, che non guasta mai”.

Soddisfatto del campionato?

“Abbiamo pagato gennaio e febbraio, dove abbiamo avuto mala sorte sui rigori e un po’ di imprecisione. Alla fine arriviamo in una posizione che consente alla Fiorentina di rimanere in Europa, ma il rammarico per qualche punto ce l’abbiamo”.