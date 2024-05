Frenata improvvisa, la Ferrari trema: rischia di saltare tutto

Dichiarazioni importanti quelle arrivate poco fa. La situazione per la Ferrari rischia di complicarsi nulla è stato deciso

Una doccia fredda per la Ferrari e i suoi tifosi. Quello che sembrava già un affare ben avviato, non è affatto vicino alla conclusione come confermano le dichiarazioni di uno dei protagonisti coinvolti nella vicenda.

L’accordo sembrava ormai in dirittura d’arrivo tra Adrian Newey e la Ferrari. A smentirlo però è stato Eddie Jordan. Il manager inglese, rappresentante dell’ormai ex guru dell’aerodinamica di Red Bull, ha definito come prematura qualsiasi affermazione riguardo l’approdo di Newey in una nuova squadra.

“È sbagliato essere così espliciti in merito a un ingresso di Adrian in una determinata squadra” ha dichiarato Jordan, lasciando intendere che non esiste alcun accordo ufficiale con la scuderia di Maranello. Questa smentita rappresenta una brusca frenata rispetto alle voci insistenti che avevano già dato per fatto l’accordo tra le parti. L’incertezza che ne deriva rischia di far saltare il banco, lasciando la Ferrari in una situazione di preoccupazione e incertezza.

Le informazioni riguardanti un’intesa quasi conclusa tra Newey e Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, avevano alimentato le speranze di una rivoluzione tecnica nel team a partire da marzo 2025. Tuttavia, le dichiarazioni di Jordan ribadiscono come i giochi siano ancora completamente aperti. Newey, infatti, sta valutando diverse opportunità, con Ferrari in pole position ma senza escludere possibili approdi ad Aston Martin o Mercedes.

Tutto da rifare per Ferrari, l’intesa non è ancora raggiunta

Adrian Newey, nativo di Stratford-upon-Avon, ha già lasciato il reparto F1 della Red Bull e attualmente ha iniziato il periodo di gardening leave previsto dal suo contratto di uscita. Questo periodo di inattività forzata terminerà a fine anno, quando concluderà il suo impegno con la Red Bull sullo sviluppo dell’hypercar RB17. Solo dopo questa data Newey sarà libero di valutare seriamente nuove offerte e decidere il proprio futuro.

Jordan ha insistito sulla necessità di mantenere aperte tutte le porte e di non prendere decisioni affrettate. “Stiamo valutando le opportunità e lasciamo aperta la porta a tutto” ha dichiarato mentre veniva intervistato da David Coulthard durante il podcast ‘Formula For Success’. “Vogliamo parlare con le persone e vogliamo che queste vengano alla nostra porta per offrire dei progetti. Ci sono dei colloqui, ma ci saranno anche nel prossimo futuro, perché Adrian non ha ancora deciso che tipo di strada seguire”.

Queste parole fomentano l’incertezza e lasciano i tifosi della Ferrari in uno stato di attesa e trepidazione. La speranza è che Maranello riesca a mettere sul tavolo un progetto convincente che possa attrarre un talento del calibro di Newey. Tuttavia, l’apertura delle trattative ad altre scuderie di rilievo come Aston Martin e Mercedes rende il futuro ancora più incerto.

L’attesa per una decisione definitiva si prospetta lunga e carica di suspense. Nel frattempo, la Ferrari dovrà lavorare duramente per mettere in campo un’offerta che possa convincere Newey a portare la sua esperienza e genialità al servizio del Cavallino Rampante

La situazione resta dunque in evoluzione e solo il tempo dirà quale sarà la prossima destinazione dell’ingegnere che ha fatto la storia della F1 vincendo con McLaren e Red Bull. Alla Ferrari non resta che attendere, comunque, con fiducia.