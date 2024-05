La scelta su Sinner non va giù ai tifosi che restano di sasso

Jannik Sinner, una scelta che in molti non condividono: i tifosi restano senza parole, che cosa sta succedendo all’azzurro

Tutti con il fiato sospeso per Jannik Sinner, l’Italia sportiva lo spinge verso un grande traguardo. L’altoatesino vede la possibilità di diventare numero uno del ranking ATP, una chance concreta data dagli ultimi incroci di risultati, pur avendo l’azzurro saltato gli Internazionali di Roma per infortunio.

Proprio sul problema all’anca però si sono concentrate le attenzioni di tutti. Un problema da non sottovalutare, come spiegato dallo stesso Jannik un paio di settimane fa, quando aveva annunciato il suo forfait al Foro Italico. E che dunque, stante la voglia di scendere in campo di nuovo, andava trattato con cura per non rischiare di compromettere il resto della stagione e forse anche altro.

Jannik, così, si è curato al J-Medical di Torino. Nel centro medico della squadra calcistica bianconera, ha svolto terapie ed esercizi mirati, che hanno dato esito positivo, stando ai vari indizi di questi giorni, tra sorrisi, post social e adesso anche l’ultima risonanza magnetica che permette al 22enne di scendere di nuovo in campo almeno per allenarsi. Sinner è già a Parigi, e nella giornata di ieri è arrivata la conferma della sua partecipazione al Roland Garros.

La seconda prova stagionale del Grande Slam mette in palio il prestigio e anche la vetta del ranking, come detto. Per difendersi dall’attacco di Jannik, Djokovic ha optato per la preparazione al torneo di Ginevra. Basterà, per tornare ai suoi livelli migliori, quelli che in questo 2024 finora non ha mai mostrato?

Roland Garros, niente da fare per Sinner: per i bookmakers Alcaraz è il favorito

Né il serbo, né il nostro Jannik, comunque, come favoriti per la vittoria a Parigi, almeno stando ai bookmakers. Il nome privilegiato per gli scommettitori è quello di Carlos Alcaraz.

Anche vincendo, Alcaraz non potrebbe conquistare nuovamente la vetta della classifica ATP. Ma vuole lanciare un segnale, dopo un inizio di 2024 in cui lo si è visto ai massimi livelli solamente a Indian Wells. Per Lottomatica, lo spagnolo è il grande favorito a Parigi con una quota di 2.50.

Djokovic segue a 3.25, la vittoria di Sinner è invece bancata a 4 volte la posta. Va detto che una eventuale “classifica” finale così composta sarebbe ugualmente da accogliere positivamente per Jannik: in questo modo, sarebbe numero uno alla fine del torneo.