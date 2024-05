Le ore di Thiago, prima dell’ultimo incontro

Sono le ore di Thiago Motta. Non ancora in casa Juve: alla Continassa si attende che sia prima l’allenatore a fare un passo definitivo verso la separazione col Bologna, l’incontro col presidente Saputo sarà una tappa obbligata per entrare nell’ultimo chilometro che divide il tecnico dalla Juve. Thiago Motta è l’allenatore che Cristiano Giuntoli ha individuato per costruire un nuovo ciclo, con una squadra più propositiva e protagonista nel gioco, meno attendista nell’atteggiamento. Qualcuno già in rosa potrebbe mettersi in mostra perché aveva convinto il club a fare un grosso investimento proprio quelle qualità messe in mostra in un contesto di gioco più vicino alla Juve che sta nascendo. Non è l’unica novità: prende forma l’ipotesi di un ritorno con un ruolo da dirigente per Giorgio Chiellini. L’ex capitano svolge da alcuni mesi le mansioni di vice direttore sportivo al Los Angeles FC, dopo aver chiuso la carriera da calciatore. Presto , però, per lui potrebbe essersi una scrivania alla Continassa per operare a stretto contatto con Cristiano Giuntoli.

Giovanni Albanese