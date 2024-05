LeBron James spalle al muro: una sola via per coronare il sogno in NBA

Il campione del basket, LeBron James, letteralmente con le spalle al muro: c’è solamente una sola strada per cercare di coronare il sogno di giocare in NBA col figlio

In questi ultimi giorni il mondo dell’NBA è alle prese con le fasi finali dei playoff, ma al contempo si sta parlando molto anche del futuro di uno dei giocatori più iconici al mondo: LeBron James. Un destino che, a quanto pare, è ancora tutto da scrivere. Non solo: si parla insistentemente anche di suo figlio, Bronny James. Un argomento che sta suscitando un discreto interesse da parte dei fan e dei media. Anche se non tutti sono fiduciosi su di lui.

Motivo? La maggior parte degli esperti media del settore afferma che il ragazzo, 19 anni, non è ancora al livello nel giocare in un campionato importante come quello dell’NBA. Al netto di queste sensazioni lo stesso Bronny ha deciso di iscriversi al draft, ciononostante molti osservatori gli hanno fatto sapere che sarebbe molto meglio rimanere ancora per un altro anno a livello universitario.

NBA, Bronny James non è ancora pronto: cosa farà papà LeBron?

In merito a questa vicenda ha voluto esprimere il proprio pensiero Marc J. Spears. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva “ESPN”. Non ha espresso un parere positivo e favorevole nei confronti del 19enne ritenendolo troppo “acerbo” e non all’altezza della situazione per giocare in NBA. Queste le parole sul giocatore della University of Southern California: “Nel caso in cui i Lakers dovessero decidere di non sceglierlo allora non credo che lo farà qualcun altro al loro posto“.

C’è chi afferma, invece, che lo stesso Bronny non sia un atleta d’élite e che non sia in grado di attaccare. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di un playmaker per via della sua importante stazza e del suo fisico. Bocciato, quindi, come giocatore esterno visto che non è bravo a tirare. L’ultima annata inoltre per il ragazzo non è stata facile visto che è stato anche protagonista di un arresto cardiaco. Dopo aver superato il problema è ritornato nuovamente in campo, ma i risultati non gli hanno sorriso del tutto.

Allo stesso tempo, invece, c’è chi afferma che suo padre LeBron possa essere il suo biglietto per la lega. Ovvero? Se vuole che suo figlio possa raggiungere il suo sogno, ovvero quello di giocare in NBA, allora LeBron dovrà restare ancora per un altro anno ai Los Angeles Lakers. Il ‘Re’ potrebbe quindi dover restare a LA per poter influire in modo diretto sulla scelta: la strada ad oggi sembra solamente una.