Ritiro Nadal, ecco l’annuncio che tutti aspettavano

Dopo la grande accoglienza che gli è stata riservata al Foro Italico, in occasione degli Internazionali di Roma, Rafa Nadal è arrivato a Parigi per il Roland Garros: la folla era in visibilio. Contestualmente è arrivato un bellissimo annuncio

Lo spagnolo Rafa Nadal non ha perso tempo. Appena giunto a Parigi, si è recato sul campo di fiducia – il Philippe Chatrier – per allenarsi. Proprio lì ha vinto per quattordici volte l’ambitissimo trofeo, divenendo così la sua seconda “casa”. All’arrivo il pubblico l’ha accolto con un’ovazione incredibile, come se fosse in procinto di disputare un vero e proprio match. In realtà bisognerà attendere il fine settimana e innanzitutto i sorteggi di giovedì per capire chi sarà il suo avversario. Nel frattempo si familiarizza con una notizia che rende felici.

Durante gli Internazionali di Roma, kermesse che precede il Roland Garros, Rafa Nadal è stato eliminato al secondo turno da Hubert Hurkacz e molti hanno cominciato a temere che questa sia stata la sua ultima apparizione al Foro Italico. Da tennista professionista. Per il maiorchino, infatti, si avvicinano indubbiamente le “ultime volte” anche sui circuiti più importanti. Giunto a 37 anni e con qualche problema fisico di troppo che l’ha obbligato a più interruzioni durante l’anno, Rafa Nadal sarebbe oggi più pronto alla fine della lunga e trionfante storia d’amore con la racchetta.

L’ex tennista Paolo Lorenzi, attualmente direttore degli Internazionali BNL d’Italia, è intervenuto ai microfoni di ‘Supertennis’, parlando proprio dell’ultima partita di Nadal a Roma. Le aspettative sul prossimo anno in realtà sono ancora alte, sebbene sia stato lasciato comunque uno spiraglio aperto all’addio.

Tennis, Rafa Nadal a Roma nel 2025? Le dichiarazioni

“Rafa non ha mai detto che quella di quest’anno sarebbe stata la sua ultima apparizione a Roma. Credo che nel 2025 voglia tornare a Monte Carlo e magari anche da noi, ma dipenderà da come andranno i prossimi tornei. Vedremo già a Parigi”, ha dichiarato Paolo Lorenzi, il quale ha affidamento sul fatto che il campione di Maiorca non si sia ancora direttamente espresso sul futuro.

Tuttavia sia per Rafa Nadal che per Novak Djokovic quest’annata sportiva sta riservando più di qualche difficoltà, anche in termini di vittorie oltre che di partecipazioni ai più ambiti tornei: “Sono curioso di vedere come evolveranno, se entrambi hanno ancora qualche asso nella manica da giocarsi”. Insomma, la porta è aperta: l’ultima parola spetterà a Rafa.