Salta il rinnovo e resta a piedi: scappano tutti via dalla Red Bull

Si complica il rinnovo di contratto alla luce del recente risultato raggiunto a Imola: in Red Bull non lo aspetteranno più

La questione rinnovi interessa tanto quanto le tematiche relative ai risultati in pista, con una serie di piloti che devono ancora capire se rimarranno o meno nel loro attuale team. Certo, i Gran premi che si stanno disputando sono la cartina di tornasole perfetta per le varie scuderie per capire se i driver meritano o meno la permanenza.

In casa Red Bull sta tenendo banco non sono la questione relativa al futuro di Max Verstappen, ma anche quella con protagonista il messicano Sergio Perez, che negli ultimi Gran premi in programma ha raccolto meno di quanto effettivamente desiderava.

A Imola ha chiuso la gara all’ottavo posto riuscendo a migliorare di sole tre posizioni l’iniziale piazzamento in griglia. Troppo poco per uno come lui che sta lavorando per rimanere ancora per molto tempo assieme al team anglo-austriaco.

Red Bull, rinnovo di Perez si complica

Helmut Marko, consigliere della Red Bull che solitamente si occupa anche di scegliere i piloti, lo ha avvisato sin dall’inizio: Checo si meriterà un rinnovo di contratto a Milton Keynes a patto che ottenga risultati degni di nota in pista. Di certo, quanto ottenuto in Emilia Romagna domenica scorsa non lo aiuta per niente. Quell’ottava posizione in griglia lo ha spedito al terzo posto nella classifica piloti con Lando Norris della McLaren che si sta avvicinando sempre di più.

Sergio Perez insomma rischia di gettare al vento gli sforzi di Horner e Marko. Il rinnovo in questo momento storico non è affatto scontato, anzi: come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, se dovesse continuare così, il pilota messicano sarebbe quasi certo di non proseguire la sua avventura col team campione del mondo.

La conferma con la Red Bull dipende da lui, dai risultati che riesce a ottenere in pista e da quanto sia in grado di tenere testa a Verstappen, una mission non semplice neppure per chi è alla guida della sua medesima monoposto.

Il prossimo Gran premio di Monaco sarà in tal senso decisivo, Perez si gioca non solo il secondo posto nella classifica piloti, ma anche il suo futuro in Formula 1. Il suo obiettivo minimo sarà non arrivare troppo lontano dal suo compagno di scuderia, se così non dovesse essere è quasi certo oramai che avrà poche possibilità di rimanere in Red Bull.