Verstappen con Schumacher: i tifosi non riescono a crederci

Max Verstappen insieme a Michael Schumacher, i tifosi fanno ancora fatica a crederci: uno scatto che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione

Spunta uno scatto che, nelle ultime ore, sta facendo letteralmente il giro del web e dei social network. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che nell’immagine sono raffigurati due piloti che hanno scritto pagine importanti nel mondo della Formula 1. Un Max Verstappen che non la smette affatto di trionfare sulle piste (lo dimostra chiaramente anche l’ultima vittoria ottenuta nel Gran Premio di Imola) e poi un certo Michael Schumacher, campione senza tempo amato da tutti.

Due leggende: il passato ed il presente. Nessuno lo avrebbe mai detto, ma il belga-olandese ed il tedesco sono stati immortalati in una foto che, quasi sicuramente, farà la storia. Proprio come se fosse un vero e proprio segno del destino. Ed a quanto pare è stato proprio così. Da un lato un Verstappen, versione bambino, che nessuno conosceva all’epoca al cospetto di uno ‘Schumi’, con la tuta della Ferrari addosso, che ascolta attentamente le parole della madre del classe ’97.

Verstappen e Schumacher uniti nello scatto che farà la storia [FOTO]

Uno scatto che porta la firma della Formula 1 che si trovava, appunto, negli archivi di questo meraviglioso sport. Nell’istantanea in questione Max Verstappen solamente per un istante, fissa l’obiettivo della fotocamera mentre Michael Schumacher parla attentamente con la madre. Si tratta, ovviamente, di Sophie-Marie Kumpen (ex pilota di go kart) che ha trasmesso l’amore della pista e delle quattro ruote al figlio.

Una amichevole chiacchierata per il tedesco che all’epoca non poteva di certo immaginare di avere vicino a se un futuro tre volte campione del Mondo. Una sorta di eredità a distanza di decenni che ha scaldato il cuore dei tifosi che in queste ore hanno rivisto circolare questo meraviglioso scatto. Ad oggi il tre volte campione del Mondo non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a vincere ed arrivare alla quarta vittoria del Mondiale della sua storia.

Max Verstappen, Sophie-Marie Kumpen e Michael Schumacher. Via F1 Photos Archives. pic.twitter.com/7vIlaZw5tw — Demetriou Neto (@NetoDemetriou) May 20, 2024

Nel frattempo, però, gli appassionati della Formula 1 sono commossi ed incantati da questa foto che al tempo stesso scalda il cuore sia dei fan di Schumacher che di quelli di Verstappen. Una foto che, appunto, sta già facendo la storia.