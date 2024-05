Nahitan Nandez è pronto a salutare la Serie A: il centrocampista, che ha appena raggiunto la salvezza con il Cagliari, è pronto a dire addio all’Italia per approdare in Arabia Saudita. Nandez vestirà la maglia dell’Al Qadsiah, come annunciato dallo stesso club tramite un video postato sul profilo ufficiale X.