Copa America, Lapadula pronto a trascinare il Perù

Dal “Loco” Juan Manuel Vargas e il “Debredador” Paolo Guerrero a Luis Advincula e il “Tanque Inca” Gianluca Lapadula il Perù si presenta alla Copa America 2024 con la voglia di provare ad emulare le ultime due edizioni ma con un finale diverso.

Copa America, il Perù

Un trofeo che in casa Perù manca dal 1975 e che è arrivato soltanto nel 1939. Una nazionale capace di arrivare in top 4 in 4 delle ultime 5 edizioni condite da un secondo e due terzi posti. Una selezione capace di impressionare il Sud America trascinata da Juan Manuel Vargas e da Paolo Guerrero con il secondo ancora in attività ma fuori dai convocati per questa edizione a 40 anni. Toccherà quindi a Luis Advincula, il Bolt del Perù e del Boca Juniors e a Gianluca Lapadula reduce da una straordinaria salvezza con il Cagliari, trascinare i ragazzi di Jorge Fossati. Tecnico già bronzo con il suo Uruguay in Copa America 2004. Una Blanquirroja che partirà quindi nelle retrovie ma con l’obiettivo di emergere come fatto ultimamente con Lapadula che dopo la salvezza di Cagliari vuole provare a regalare un sogno anche a tutto il Perù.