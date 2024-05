Inter, ag.Lautaro Martinez: “Pronti ad ascoltare la nuova società”

Alejandro Camano procuratore di Lautaro Martinez ha parlato così a Tv Play del premio vinto dal suo assistito com MVP della Serie A: “Il titolo di MVP della Serie A conquistato da Lautaro? Felice per un premio di tal livello, penso sia una conseguenza di quanto fatto dall’Inter in questa stagione. Quando ho pensato che potesse diventare il calciatore migliore della Serie A? Ho visto tanti calciatori importanti nella mia carriera, io sono arrivato nella sua vita da due anni ma penso che lui fosse un profilo importante già nel Racing. E’ ancora giovane e quest’anno ha fatto una stagione incredibile”.

Inter, le parole di Camano

Sul futuro di Lautaro: “Il suo futuro? Stiamo parlando di un calciatore dell’Inter e noi abbiamo rispetto totale per i nerazzurri. Non ho parlato con nessun’altra squadra per il suo futuro e non ho intenzione di farlo, parlo solo con l’Inter per un possibile rinnovo anche se Lautaro ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. Piace ad altre squadre in Europa? E’ logico, ma io parlo solo con l’Inter”.

Sulle cifre: “Le cifre per il rinnovo? Non credo che i tifosi debbano sapere questo. Di tal argomento parlo solo con l’Inter ovviamente. Si parla di 12 milioni, di 14 ma, ripeto, sono questioni che riguardano Lautaro e la società. Inoltre sono numeri che io non ho fatto e nemmeno l’Inter. Perché dobbiamo parlare di questo? Parliamo del suo amore per l’Inter, i tifosi devono sapere che Lautaro ama Milano e la squadra”.

Camano sulla nuova società e Hakimi

Sulla volontà della nuova società:“Se abbiamo già parlato con la nuova proprietà? Io parlo sempre con l’Inter, prossimamente ci incontreremo. I tifosi devono stare tranquilli perché Lautaro ama questa squadra. Ovviamente capiremo cosa la nuova società pensa di Lautaro. Ora lui pensa alla Copa America con l’Argentina, vuole fare bene. L’anno prossimo? L’obiettivo è quello di proseguire così e di fare anche un’ottima Champions “.

Su Hakimi: “Un ritorno di Hakimi in Italia? E’ stato molto bene all’Inter, ma oggi sta benissimo al PSG ed ha un contratto fino al 2026”.