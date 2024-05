Leclerc-Hamilton, tifosi sorpresi: annuncio da brividi

Un annuncio che i tifosi della Ferrari proprio non si aspettavano: Leclerc-Hamilton, è successo nelle ultime ore

Il Gran Premio di Imola ha restituito delle sensazioni positive per la Ferrari, ed eccellenti per la McLaren. La Red Bull, che ha comunque ottenuto il primo posto grazie al solito schiacciasassi Max Verstappen, non può che iniziare a preoccuparsi.

Chi non se la passa affatto bene ed è ormai lontanissimo dal vertice è la Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell che hanno chiuso rispettivamente al sesto e settimo posto in classifica. Le scuse di Toto Wolff al sette volte campione del mondo, arrivate a fine gara via radio, sono l’emblema di una vettura lontanissima dalle rivali di sempre.

E così, ancora una volta, il fulcro dell’attenzione per quel che riguarda il 39enne di Stevenage è rappresentato dal suo prossimo passaggio in Ferrari. Una firma che ha scatenato milioni di tifosi, pronti ad abbracciare il pilota inglese dal 2025. Al suo fiianco Charles Leclerc, un compagno degno di nota con cui si proverà a riportare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.

Sono infatti ormai 17 anni che la Ferrari non festeggia un Mondiale piloti: l’ultimo a trionfare nel post Schumacher fu Kimi Raikkonen. Il pilota monegasco ha registrato una crescita importante in questa prima parte di stagione, una continuità a cui manca ancora un tassello in questo 2024: la vittoria.

I podi non sono mancati ma in vista dell’accoppiata da sogno con Hamilton, in tal senso sono arrivate delle dichiarazioni che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi della Ferrari.

Leclerc, annuncio su Hamilton: tifosi spiazzati

‘Formulapassion.it’ ha raccolto alcune dichiarazioni di Charles Leclerc che al termine del GP di Imola si è lasciato scappare un pensiero sulla nuova accoppiata che caratterizzerà il 2025 della Ferrari. Al centro di tutto l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton.

“Ovunque sia andato Lewis è stato accolto bene, soprattutto per il suo palmarès. Niente è paragonabile all’essere un pilota della Ferrari, capirà cosa significa un po’ alla volta. Soprattutto quando arriverà a Maranello l’anno prossimo”.

Il numero 16 della Ferrari ha poi specificato il rapporto con l’inglese e l’eventuale rivalità interna che vi sarà dal 2025. “Non lo vedo con occhi diversi rispetto a prima, è un campione, quello che ha avuto più successo in F1 e lo rispetto tantissimo“.

Leclerc ha specificato come i due abbiano molte passioni in comune, soprattutto la musica. Il monegasco ha così concluso: “Abbiamo sempre avuto rispetto reciproco e un buon rapporto, non cambierà di certo l’anno prossimo“.

I tifosi della Ferrari possono, quindi, già cominciare a prepararsi per una delle accoppiate – almeno sulla carta – più elettrizzanti degli ultimi anni.