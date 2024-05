“Scortata”: il nuovo post della Pellegrini scatena i fan

Il nuovo post di Federica Pellegrini, che arriva dal suo canale ufficiale di Instagram, non passa assolutamente inosservato: “scortata” ma con stile [FOTO]

Dopo aver appeso la cuffia al chiodo Federica Pellegrini ha iniziato una nuova vita e, soprattutto, una nuova “carriera”: ovvero quella di mamma. Dal frutto dell’amore con il suo compagno ed ex allenatore, Matteo Giunta, lo scorso 3 gennaio ha dato alla luce la piccola Matilde. A distanza di mesi dal parto la bella Federica ha recuperato immediatamente mettendo in mostra un fisico di tutto rispetto e, soprattutto, mettendo in risalto la sua eleganza che la contraddistingue.

Direttamente dal suo canale ufficiale di Instagram arrivano dei nuovi post che vedono come protagonisti i suoi “bodyguard” speciali. Ovvero i suoi bulldog francesi. Si tratta di Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. L’ex campionessa olimpica ha voluto immortalare questi momenti mentre si gode una passeggiata con gli altri suoi “figli”. La descrizione del post non lascia dubbi e fa sorridere i suoi followers: “Scortata con stile“, questo quanto scritto dalla Pellegrini.

Federica Pellegrini “Scortata con stile”

Un look molto denim business casual. Di che cosa stiamo parlando? Quello di aver indossato un paio di blue jeans ed una camicia in tela celeste over. Ovviamente non si sono fatti attendere i tantissimi commenti sotto il post della “Divina”. Un look che è stato particolarmente apprezzato da parte dei suoi fan.

“Sei un fiore di maggio, a dir poco stupenda” scrive un utente. Mentre c’è chi le fa complimenti di questo tipo: “Sembri tutto tranne che mamma, sei bellissima“. L’ex partecipante della penultima edizione di “Pechino Express”, insieme al suo compagno Matteo Giunta, si sta godendo questa nuova “esperienza” da madre. Un ruolo che sta ricoprendo nella migliore maniera possibile. Non è affatto un mistero che la nascita di Matilde le abbia cambiato la vita in positivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)



Tanto è vero che, nel corso di più interviste, ha sempre ribadito di essere felice di questa nuova vita che stava attendendo da tempo dopo aver chiuso definitivamente con il nuoto (a livello di gare). Anche se, a quanto pare, come ammesso dalla stessa ‘Divina’ il parto non è stato dei più semplici.

Queste le sue parole in una intervista rilasciata a ‘Verissimo’: “Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente, mi sorreggeva mio marito visto che non riuscivo neanche a stare in piedi“.