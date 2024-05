Thiago e Giorgio, una coppia da Juve

La separazione ufficiale tra Thiago Motta e il Bologna è l’ultima tappa che avvicina la Juve ad accogliere il tecnico che ha individuato per dare inizio a un nuovo ciclo. Giuntoli non ha dubbi, Thiago Motta firmerà un contratto triennale con ingaggio da 3 e mezzo o 4 milioni, più una parte variabile legata ai risultati che la squadra raggiungerà nei prossimi anni. Non è l’unica novità che si prospetta alla Juve nei prossime mesi: alla Continassa stanno predisponendo gli uffici per un ritorno di Giorgio Chiellini con un ruolo di dirigente: gli studi dell’ex difensore lo spingono verso un ruolo manageriale, la Juve è ben disposta a fargli fare un percorso interno sin dal prossimo anno. Si lavora insomma per costruire al meglio il futuro, ma dovendo ancora gestire qualche pendenza del passato. In questo senso Juve ha deciso di impugnare il lodo Ronaldo e dunque di controbattere al provvedimento del Collegio arbitrale, che ha condotto il club a pagare 9 milioni e 800 mila euro a fronte dei 19 e mezzo richiesti dal calciatore, ritenuto co-responsabile per non aver richiesto prima gli stipendi arretrati nel periodo del Covid. La Juve, riconosciuta innocente sulla volontà di trovare un’intesa con CR7 con la manovra stipendi, ha già pagato una parte della somma dovuta al netto degli interessi e delle tasse: Ronaldo, però, chiede circa 12 milioni. E allora si proseguirà con le carte bollate in un nuovo provvedimento legale presso il Tribunale di Torino.







Giovanni Albanese