Venezia, Vanoli: “Finale meritata”

Il Venezia ha conquistato la finale Playoff dopo il doppio successo sul Palermo in semifinale. Al termine della gara del Penzo il tecnico dei lagunari Paolo Vanoli ha provato a raccogliere le emozioni di un passo così importante.

“Voglio fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande gara. Da domani penseremo alla finale che abbiamo meritato, dopo una serata fantastica. I primi 20′ sono stati spettacolari, abbiamo sbagliato tanto sotto porta. Poi nel secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà e non doveva succedere. Dovevamo gestire, ora guardiamo avanti- Cremonese o Catanzaro? Guarderò la partita con serentà, entrambe giocano un gran calcio. Catanzaro merita il sogno, la Cremonese è forte come il Palermo”.