Dream Team Lakers, LeBron James gongola: accordo ad un passo

Prove di Dream Team per i Los Angeles Lakers, LeBron James inizia a gongolare: oramai l’accordo è ad un passo. Gli ultimi aggiornamenti

In quest’ultimo periodo si è parlato molto di LeBron James ed, in particolar modo, del suo futuro. In molti stanno cercando di capire se questa sia effettivamente la sua ultima stagione con la casacca dei Los Angeles Lakers oppure no. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, però, pare che il nativo di Akron nell’Ohio non abbia alcuna intenzione di lasciare la sua squadra. Nemmeno nel caso in cui suo figlio Bronny dovesse essere scelto da un’altra franchigia.

Una notizia che, in ogni caso, farebbe esplodere di gioia i suoi tifosi. Allo stesso tempo, però, proprio i Los Angeles Lakers non hanno alcuna intenzione di perdere tempo. In questa off-season, infatti, stanno concentrando tutte le loro forze sul mercato.

In particolar modo quello degli arrivi visto che sono in procinto di potenziare il roster che quest’anno non è riuscito a superare il primo turno dei playoff. Tutti aspettano quale sarà la prossima mossa di Pelinka. Nel frattempo spunta il nome di un cestista che potrebbe sposare la causa dei Lakers. Si tratterebbe, in ogni caso, di un vero e proprio colpo di mercato.

Los Angeles Lakers, LeBron sorride: LaVine ad un passo?

Continua il lavoro della dirigenza e degli osservatori dei Lakers in vista della sessione di mercato. Tra gli obiettivi principali si guarda in casa dei Chicago Bulls dove brilla la stella più importante. Stiamo parlando di Zach LaVine che, secondo quanto evidenziato da ‘Bleacher Report’, pare possa anche vestire la maglia dei Los Angeles Lakers.

Addirittura sembra che i Lakers abbiano già una vera e propria “prelazione” su di lui. Per chi non lo sapesse, infatti, lo stesso LaVine è anche uno dei clienti appartenenti ai “Klutch Sports Group“. Proprio come LeBron James, Anthony Davis e Jarred Vanderbilt tutti cestisti dei gialloviola. Non è affatto un mistero che ha fatto molto rumore lo scatto in cui LaVine è stato immortalato insieme ai primi due in merito ad un evento organizzato dalla stessa agenzia in cui venivano osservati alcuni prospetti (tra questi anche il figlio di King James).

Un momento insieme che è stato prontamente interpretato come un possibile indizio di mercato dai media americani, sempre attenti alle vicende che orbitano intorno a LeBron.

Ad ogni modo non è un bel momento quello che stanno vivendo sia i Los Angeles Lakers che i Chicago Bulls. I primi sono stati eliminati al primo turno dei playoff, mentre i secondi non sono riusciti a farcela per la quinta volta negli ultimi 7 anni.