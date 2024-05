Follia Sinner, la cifra è da capogiro: che numeri

Sinner, i numeri hanno lasciato tutti di stucco. Mai visto niente del genere: hanno stracciato addirittura gli americani

Lui dice di non essere al 100%, ma di volerci provare ugualmente per non lasciare nulla di intentato. Marton Fucsovics, che nei giorni scorsi si è allenato con Jannik Sinner sul rosso di Parigi, è invece di tutt’altro avviso. “Ma come gioca questo?”, si è chiesto più volte durante la sessione con l’azzurro, dicendosi convinto del fatto che sarà proprio Jannik a vincere il Roland Garros.

Potrebbe essere così, o forse no. Nessuno ha la palla di vetro e il tennis, si sa, è uno degli sport più imprevedibili che ci siano . Nel caso in cui, però, il numero 2 del mondo dovesse effettivamente riuscire a spazzare via la concorrenza, potrebbe esultare due volte.

Prima per aver messo in bacheca il secondo titolo Slam, poi per l’assegno che incasserebbe in qualità di vincitore del torneo. Già, perché quella che sta per iniziare sarà un’edizione da record per il Roland Garros. I parigini hanno stracciato perfino lo Us Open, mettendo sul piatto un prize money tale da fare di esso il Major più ricco di sempre.

In palio, in totale, ci sono 53 milioni 480mila euro, il 7,2% in più rispetto al montepremi destinato lo scorso anno ai tennisti in gara. L’aumento più consistente riguarda le prime fasi del torneo. Se anche, malauguratamente, un tennista dovesse essere eliminato al primo turno, porterebbe comunque a casa 20mila euro, 4mila in più rispetto a 12 mesi fa. Chi si fermerà al secondo avrà un assegno di 110mila euro, mentre gliene spetteranno 48mila in più, e dunque 158mila, in caso di eliminazione al terzo turno.

Sinner, ecco quanto può incassare a Parigi

Gli ottavi di finale valgono 250mila euro, i quarti 415. I quattro semifinalisti incasseranno la bellezza di 650mila euro ciascuno, ma il meglio deve ancora venire. La cifra che guadagneranno il vincitore e il finalista è, infatti, letteralmente astronomica.

Il re di Parigi intascherà 2,4 milioni di euro, il doppio della somma destinata, invece, allo sconfitto all’epilogo del torneo. Vale sia per il circuito maschile che per quello femminile, il che è un’ottima notizia, considerando che c’è sempre stata disparità tra i prize money destinati agli uomini e quelli per le reginette della Wta.

I due vincitori, insomma, saranno doppiamente felici. Resta da capire, a questo punto, se sarà Carlos Alcaraz, come preannunciato dai bookmaker, il vincitore del torneo o se qualcuno, magari proprio il nostro Sinner, riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote. Senza mai dimenticare che Novak Djokovic è sempre in agguato con Zverev, Ruud e Rublev possibili outsider.