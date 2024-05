Inter, a Verona per chiudere in bellezza e raggiungere un altro traguardo

L’Inter sfiderà domani sera il Verona per chiudere in bellezza e raggiungere un altro traguardo importante. Il tecnico Simone Inzaghi ha l’obiettivo di totalizzare 250 punti da allenatore in Serie A TIM con l’Inter, traguardo che con i nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria ha tagliato finora solo Roberto Mancini (436): il piacentino attualmente è a quota 249, grazie a 77 successi, 18 pareggi e 18 sconfitte.

“Una cavalcata magnifica, una stagione straordinaria, culminata con due stelle dorate sul petto. La vittoria dello scudetto, il ventesimo per i nostri colori. Per il club e i tifosi, a Milano e nel mondo. Perché l’Inter respira storia. Perché l’Inter è nella storia”, ha detto Marotta. Con la continuità societaria che ora tutti si aspetteranno. Ma intanto ecco l’atto finale della stagione.