Leclerc ribalta la classifica: cambiamento al comando

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è pronto a ribaltare la classifica: le ultime dopo gli aggiornamenti

Nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, Charles Leclerc è salito sul podio non andando oltre il terzo posto. Il primo, ovviamente, occupato dal “solito” Max Verstappen che non ha avuto alcuna pietà dei suoi colleghi. Fatto sta, però, che il monegasco c’è e vuole continuare a dire la sua, soprattutto in vista della prossima gara che disputerà in “casa”: nel Principato di Monaco, infatti, il “predestinato” vuole fare bella figura e magari ottenere la vittoria più importante.

Il classe ’97, nel corso di una intervista che ha rilasciato a “Monaco Info“, ha rivelato novità importanti che riguardano il mondo della Ferrari. In primis ne aveva parlato proprio il team principal del ‘Cavallino rampante’, Frederic Vasseur mentre ora è proprio il monegasco a fare il punto della situazione.

Proprio in quel di Imola si era soffermato sugli ultimi aggiornamenti che hanno funzionato e che, allo stesso tempo, lo hanno fatto sentire a proprio agio, nonostante il circuito non fosse uno dei suoi preferiti. Poi ha rilasciato nuove dichiarazioni che hanno letteralmente fatto sognare gli appassionati della ‘Rossa’.

Ferrari, Leclerc spiazza tutti: “Pronti a prendere il comando”

Charles Leclerc ha le idee molto chiare: l’obiettivo principale è quello di prendere il comando. Anche se, allo stesso tempo, non sarà facile visto che la Red Bull (anche in questa stagione) vuole fare un campionato a parte e lasciare solo le “briciole” agli avversari. Nell’intervista in questione la prima guida Ferrari ha voluto menzionare anche i passi da gigante che sta compiendo la stessa McLaren.

In primis l’obiettivo quello di azzerare il gap con la scuderia austriaca: “Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato, mi sono sentito già più a mio agio sebbene il circuito non fosse il migliore per giudicarne la bontà a breve ne arriveranno altri con i quali speriamo di prendere il comando”. Anche se si tratta di una impresa a dir poco complicata. La classifica, fino a questo momento, parla molto chiaro: la differenza con Max Verstappen è di 48 punti. A differenza del belga-olandese il 27enne non ha ancora vinto un Gran Premio in questo 2024. La vittoria potrebbe arrivare proprio in “casa”. L’obiettivo, quindi, è quello di spezzare questa maledizione che dura dal GP d’Austria di due anni fa.

Su questo ha precisato: “Un inizio di stagione che è risultato migliore rispetto allo scorso anno. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto i punti che potevamo ottenere. Domenica faremo di tutto per provare a vincere a Monaco. Tutto si deciderà sabato nelle qualifiche. Speriamo bene”.