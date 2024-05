Milan, Giroud: “Voglio ringraziare tutti, forza Milan”

Al termine della gara contro la Salernitana, Olivier Giroud ha salutato il pubblico di San Siro. L’attaccante lascerà il Milan al termine della stagione.

Milan, le parole di Giroud

Ecco le parole di Giroud: “Buonasera San Siro. Ibra mi ha detto IN THE MIDDEL (e si mette in mezzo al campo). Voglio ringraziare la società, i dirigenti, che mi hanno accolto come in una famiglia. Grazie Ibra, grazie anche mister Pioli per la sua fiducia e il sostegno nei momenti difficili che abbiamo condiviso. L’unione è molto importante in questi momenti qui. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, una delle più belle emozioni della mia carriera. Voglio soprattutto ringraziare tutti i miei compagni. Senza di voi non avrei mai fatto tutto questo. Siamo una squadra, siamo una famiglia. Grazie ragazzi. Questo coro (“si è girato Giroud) rimarrà sempre nel mio cuore. Come abbiamo detto con Kjaer, quando eravamo piccoli sognavamo il Milan. Oggi abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi. Sono grato di questo, non dimenticherò mai queste stagioni al Milan. FORZA MILAN”