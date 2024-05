Serie A, Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali

Tra meno di un’ora, Milan e Salernitana scenderanno in campo per l’ultima gara delle loro stagioni. Sarà l’ultima gara dell’era Pioli per il Milan, e ovviamente l’ultima panchina di Colantuono in granata.

Le scelte ufficiali di Pioli e Colantuono

Pioli per la sua ultima col Milan non fa turnover e schiera quasi tutti i titolari, compreso Giroud anche lui all’ultima col Milan: Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Reijnders; Florenzi, Pulisic, Leão; Giroud.

Colantuono sceglie la classica difesa a tre: Fiorillo; Pasalidis, Gyomber, Pierozzi; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna.