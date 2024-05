Serie A, salvezza: lotta a tre Empoli, Frosinone e Udinese, domani il verdetto

Domani dalle ore 20:45 la Serie conoscerà il suo ultimo verdetto, quello sulla lotta salvezza. Dopo le matematiche retrocessioni di Salernitana, ormai da tempo, e Sassuolo la scorsa settimana, manca un posto in Serie e se lo giocano l’Empoli, impegnato in casa contro la Roma, Frosinone e Udinese, opposte una contro l’altra. Insomma, una serata al cardiopalma, in contemporanea (finalmente!), per conoscere chi l’hanno prossimo “giocherà di sabato” e chi invece potrà proseguire la sua storia in Serie A.

Empoli, 90 minuti per 3 punti

In casa Empoli c’è solo un risultato la vittoria. Opposta agli Azzurri toscani c’è la Roma, che non ha più nulla da chiedere al campionato (essendo matematicamente 6^) ma, conoscendo De Rossi, regalerà poco ai toscani. Davide Nicola deve provare a fare un altro miracolo vincere contro la Roma sarebbe già di per sé un’impresa, ma farlo in quest’annata difficilissima con l’Empoli che a quel punto sarebbe salvo, avrebbe dell’incredibile.

Se non addirittura un qualcosa di “mistico”. Infatti, l’Empoli ha cominciato questa sciagurata stagione con Paolo Zanetti in panchina. Il tecnico era stato esonerato dopo poche giornate in favore di Andreazzoli. E la gara che fece saltare la panchina di Zanetti fu proprio la sfida d’andata tra Roma ed Empoli. All’Olimpico infatti termino 7-1 per i giallorossi e in tanti già allora diedero l’Empoli già per spacciato. Invece proprio grazie a Nicola la squadra toscana è tornata in lotta per la salvezza di Serie A e domani sarà padrona del suo destino.

Frosinone e Udinese, sfida per la storia

Una sfida per riscrivere la storia di entrambe. Domani al “Benito Stirpe” di Frosinone, ciociari e Udinese si giocano la salvezza. Una gara che potrebbe avere risvolti “drammatici”, ma anche essere una semplice passerella. Infatti, la classifica di Serie A per la lotta salvezza dice: Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33.

In caso di pareggio dei toscani, all’Udinese, la più pericolante delle due squadre, servirà almeno un pareggio per non doversi giocare poi lo spareggio come accadde a Spezia e Verona un anno fa. I friulani sarebbero sicuri della salvezza ovviamente anche in caso di vittoria. In caso di ko, invece, le orecchie saranno inevitabilmente rivolte a quello che accadrà al Castellani. Una retrocessione dei friulani avrebbe dell’incredibile considerato che la squadra bianconera non conosce la Serie B da oltre 30 anni.

Situazione simile quella del Frosinone, che in caso di ko dovrà comunque guardare al Castellani dove l’Empoli dovrebbe vincere per condannare i ciociari. Tuttavia, la formazione laziale potrà anche giocare per ottenere un pari ed essere certa della sua prima salvezza in Serie A. La squadra di Di Francesco, infatti, sa lottando per ottenere un risultato mai conseguito prima nella storia del club.