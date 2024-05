Cambia tutto per Marquez: offerta strepitosa

Marc Marquez riflette sul suo futuro. Il campione iberico deve ancora scegliere la sua prossima destinazione: colpo di scena in arrivo

Non è ancora stato scritto il futuro di Marc Marquez. Il pluricampione del mondo di MotoGP non ha ancora deciso in quale scuderia e con quale moto correrà il prossimo anno. Una scelta che spetta in primis agli stessi team che sono in cerca di un nuovo pilota in vista del 2025.

La Desmosedici 2023 che il team Gresini ha messo a disposizione di Marquez si sta confermando affidabile e competitiva ma, nel complesso, inferiore alla Ducati ufficiale riservata al campione in carica Pecco Bagnaia e all’attuale leader della classifica iridata, Jorge Martin. Per questo motivo, Marc sta ragionando sulla scelta migliore da fare in vista della prossima annata.

Marquez si è posto un solo obiettivo da raggiungere nel 2025, la conquista del mondiale piloti a distanza di sei anni dall’ultimo trionfo. Per il fuoriclasse di Cervera si tratterebbe del settimo sigillo iridato in MotoGP, lo stesso numero di vittorie del suo ex rivale e nemico di sempre, Valentino Rossi. Per riuscire a centrare l’ambito traguardo, però, allo spagnolo serve assolutamente entrare in un team ufficiale.

Che sia alla Ducati o un’altra squadra, Marquez non vuole e non può più attendere oltre: è infatti convinto che il periodo di adattamento e di rodaggio nel team Gresini sia quasi completato e che sia giunto il momento di compiere il definitivo salto di qualità.

Marquez, arriva l’offerta, decisione imminente

Le alternative ad oggi non sono molte e rientrano tutte nell’orbita della Ducati. Detto che più passa il tempo e più diventa difficile un approdo di Marquez al team ufficiale Ducati, per il campione spagnolo potrebbe concretizzarsi un’opzione inimmaginabile fino a poco fa.

Detto che appare ormai certa la promozione di Jorge Martin come nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia, non è da escludere che sia proprio Marquez a prendere il posto del connazionale alla Pramac Racing.

C’è però un’alternativa che secondo la stampa spagnola starebbe prendendo corpo in questi ultimi giorni: la permanenza di Marquez nel team Gresini con in dotazione la Desmosedici 2025, il modello aggiornato e equiparato in tutto e per tutto alla moto ufficiale del prossimo anno. Una soluzione che darebbe a Marquez la garanzia di poter competere ad armi pari con i suoi rivali.