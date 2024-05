Empoli-Roma, ultima spiaggia per entrambe: vietato sbagliare

In quest’ultima giornata di Serie A, la Roma farà visita all’Empoli in una sfida cruciale per il destino dei giallorossi. La formazione di Daniele De Rossi dovrà vincere ma soprattutto sperare che l’Atalanta finisca il suo campionato dal quinto posto in giù per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Dall’altra parte, partita di vitale importante per la formazione di Davide Nicola che deve vincere per sperare ancora in una salvezza che nelle ultime giornate è diventata molto complicata. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Abraham