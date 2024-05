Frosinone-Udinese vale la salvezza: che sfida allo Stirpe

La gara che vale una stagione. Questa sera allo Stirpe si affronteranno Frosinone e Udinese per una sfida che vale la permanenza in Serie A. Attualmente la formazione ciociara ha 35 punti in classifica ed è al quintultimo posto, l’Udinese è invece quartultima a 34 punti. I bianconeri hanno mantenuto vive le speranze salvezza grazie al pareggio in extremis contro l’Empoli: ci saranno diversi intrecci molto importanti, la formazione di Eusebio Di Francesco è avvantaggiata anche dagli scontri diretti con le dirette concorrenti per la salvezza.

Alla formazione di Fabio Cannavaro servirà una grande impresa, per ottenere i tre punti e salvare una stagione compromessa. Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Lucca.