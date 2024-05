Jannik Sinner, pioggia di milioni in arrivo: l’azzurro in estasi

Jannik Sinner, pioggia di milioni di euro in arrivo: il tennista azzurro non può che essere soddisfatto sugli ultimi aggiornamenti

Da poche ore è iniziato uno dei tornei di tennis più importanti della stagione ovvero il Roland Garros. Archiviata l’altra grande manifestazione degli Internazionali Bnl d’Italia (che hanno visto come vincitore Alexander Zverev) tutta l’attenzione degli appassionati è rivolta sull’evento che si sta disputando a Parigi.

In più di una occasione è stato precisato che questa è l’edizione da record per il Roland Garros. Motivo? Sarà lo Slam più pagato di sempre. Il prize money totale è davvero imponente ovvero ben 53.480.000 di euro, vale a dire quasi l’8% in più rispetto allo scorso anno.

Ovviamente soldi che saranno distribuiti in base ai risultati ottenuti dai vari partecipanti che incasseranno anche con un’eventuale sconfitta. Chi verrà eliminato al primo turno, ad esempio, avrà il premio di “consolazione” dal valore di 20mila euro (lo scorso anno erano 16mila). Chi non supererà il secondo si “accontenterà” di 110mila euro. Chi non passa il terzo, invece, di 158mila.

Gli ottavi di finale, invece, varranno 250mila euro. I quarti 415mila euro e le semifinali 650mila euro. Il finalista riceverà 1,2 milioni di euro, mentre il vincitore del torneo avrà 2.4 milioni. Numeri che valgono sia per il maschile che femminile. Jannik Sinner inizia già a sorridere, o forse no?

Roland Garros, le quote dei bookmakers: Sinner è uno dei favoriti, ma…

Jannik Sinner favorito? Sì, ma è in buona compagnia. Anzi, per i bookmakers, il principale candidato alla vittoria è un altro. Si tratta del collega Carlos Alcaraz. Sia Snai, Sisal che Goldbet danno la vittoria dello spagnolo a 3.50 euro. Successivamente troviamo Novak Djokovic a 3.75 (ed anche a 4.00). Poi è il turno proprio dell’azzurro che oscilla tra i 4.50 ed i 5.00.

In quarta posizione, invece, troviamo l’ultimo trionfatore agli Internazionali di Roma, Alexander Zverev (quote che oscillano tra i 7.50 ed 8.00). Al quinto il greco Stefanos Tsitsipas (8.50 e 9.00). Molto lontani, invece, Rafael Nadal che potrebbe disputare il suo ultimo Roland Garros della carriera (16.00, 20.00 e addirittura 21.00), il norvegese Casper Ruud (tra i 12.99 e 13.00) ed il danese Holger Rune (tra i 25.00 e i 33.00).

Sinner esordirà al Roland Garros, lunedì 27 maggio alle 11 contro l’americano Eubanks. Sarà uno dei big match di domani insieme a quello tra Nadal e Zverev.