La bomba la sgancia Leclerc: arriva la svolta Ferrari

Nei giorni scorsi è arrivata la promessa di Charles Leclerc: i tifosi ci sperano ma non sarà per niente facile

Mancano oramai pochissime ore al Gran Premio di Monaco. Una pista in cui Charles Leclerc vuole fare bella figura per tantissimi motivi. Il primo è perché gioca in “casa”. Allo stesso tempo, però, non sarà affatto semplice visto che Max Verstappen, con la sua Red Bull, sembra che stia facendo (ancora una volta) un campionato a parte. Il monegasco, però, sembra avere un vero e proprio conto in sospeso con la pista di casa: si è imposto per due volte in qualifica, anche se sul podio non ci è mai arrivato.

Adesso vuole continuare la striscia “positiva” con la Ferrari dopo il terzo posto raggiunto ed ottenuto nell’ultimo Gran Premio di Imola. Al netto delle difficoltà del caso il suo obiettivo è fin troppo chiaro: quello di ottenere la vittoria ed il primo posto. Anche perché questo appuntamento manca da quasi due anni: l’ultimo successo nel Gran Premio di Austria nel 2022. Una possibile vittoria potrebbe aprire un nuovo Mondiale (Verstappen permettendo). Almeno quello dei costruttori.

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Monaco Info” il “predestinato” ha svelato tutti i suoi pensieri in vista del Gran Premio che disputerà nel proprio Paese. Precisando che gli ultimi aggiornamenti sulla vettura hanno funzionato alla grande e che sono stati fatti degli importanti passi in avanti.

Ferrari, Leclerc promette battaglia: “Vogliamo la vittoria a Monaco”

Aggiornamenti che, però, ha effettuato anche la stessa McLaren e che sembra essere in vantaggio rispetto alla scuderia di Maranello. Lo stesso Leclerc, nel corso dell’intervista, precisa che il team da battere non può che essere la Red Bull. Poi aggiunge: “La direzione presa in quel di Maranello, con tutti gli ingegneri, ci ha reso contenti ed ottimisti per il futuro“.

Le novità, però, potrebbero anche non essere finite qui: “Non è da escludere che qualche altro aggiornamento possa arrivare. Spero che tutto questo possa permetterci di prendere un vantaggio importante“. Ad Imola non è arrivata la vittoria, ma sono comunque arrivati dei punti d’oro per la classifica.

Poi la promessa agli appassionati della ‘Rossa’: “Proveremo a vincere. Anche perché si tratta del mio weekend preferito visto che voglio spingere al massimo in quelle strade. Un qualcosa di davvero straordinario“.