L’annuncio è arrivato, non ci sono più dubbi su Schumacher

Nelle scorse ore sono arrivate nuove indiscrezioni sul futuro di Schumacher, arriva la svolta pazzesca

Nessuno potrà mai dimenticare le pagine indimenticabili che Michael Schumacher, uno dei talenti più straordinari che abbia mai calcato i circuiti della Formula 1, ha scritto nel corso degli anni.

Un uomo straordinario, per il quale l’adrenalina della pista è sempre stata una priorità. Ma mai come la sua famiglia. Michael combatte da anni una lotta che in molti nemmeno riescono a comprendere totalmente. La caduta dagli sci in quel drammatico 29 dicembre 2013 è stato l’inizio di una vita complicata, difficile, a tratti indigesta.

Ma l’amore dei suoi cari gli è sempre stato di grande sostegno: e da allora sua moglie Corinna, affiancata dai figli Mick e Gina Maria, sceglie solo il meglio per il marito. Le cure a cui è sottoposto l’ex ferrarista sono costosissime tant’è che recentemente Corinna ha deciso di mettere all’asta otto preziosissimi orologi del marito – pare – per continuare a finanziare la ricerca ed il team medico di Michael.

Intanto, parallelamente, due notizie davvero piacevoli sono nell’aria – più o meno in via ufficiosa – per la famiglia Schumacher. La prima riguarda Gina Maria, pronta a convolare a nozze alla fine dell’estate in una privatissima cerimonia nella quale – pare – sarà presente anche papà Michael.

Come pure suo fratello Mick che si vocifera possa essere il testimone della futura sposa. E per quanto riguarda il giovane pilota un annuncio nelle scorse ore ha davvero spiazzato tutti. Anche Michael ne sarà felice: cambia tutto nella carriera del figlio del Kaiser.

Schumacher, ecco il ritorno: annuncio a sorpresa

La Formula 1 vivrà non pochi cambiamenti in vista del 2025: soprattutto in ambito piloti. Da Hamilton in Ferrari a Sainz che ora pare vicino alla Williams. Ma in questo mare di cambiamenti, potrebbe rientrare pure Mick Schumacher.

Pare infatti che alla Alpine le cose non stiano andando troppo bene e che sia Pierre Gasly che Esteban Ocon siano pronti a salutare il team francese per cercare fortuna altrove. Un’opportunità unica per Mick che proprio con la scuderia francese è grande protagonista in Endurance.

Dopo le prestazioni assolutamente deludenti nel biennio con la Haas, Mick sembra aver avuto una maturazione importante. E le parole di Bruno Famin, Team Principal dell’ex Renault, non possono che far gioire il figlio d’arte.

“Mick è certamente tra le possibilità insieme ad altri, in Endurance sta facendo un gran lavoro. La sua mentalità è impressionante“. Famin ha esaltato Schumi Jr soprattutto sotto un aspetto: “Il suo adattamento alla mentalità dell’Endurance è stato incredibile”, ha detto.

E non è a questo punto da escludere che il tedesco possa passare da un Alpine all’altra: la casa di Enstone ci sta pensando seriamente.