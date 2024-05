Serie A, l’Atalanta vince ancora 3-0 al Torino: Roma fuori dalla Champions League. Granata noni, Napoli 10°

Se la Roma sperava in un calo causa feste dell’Atalanta, beh aveva fatto male i calcoli. I nerazzurri di fronte al pubblico del Gewiss Stadium archiviano la pratica Torino nel primo tempo e superano il Bologna. Dea temporaneamente al 4° posto in Serie A (in attesa del recupero con la Fiorentina), “solo” 5 italiane in Champions e giallorossi fuori.

Atalanta impressionante, Toro matato

Non c’è gara all’ex Atleti Azzurri. L’Atalanta si prende di prepotenza i tre punti e il 4° posto in Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini, nonostante la finale in settimana, non lascia scampo al Torino. La pratica granata per la Dea bergamasca finisce praticamente nel primo tempo. I gol di Scamacca e del grande protagonista della finale di Europa League Lookman chiude la sfida prima ancora che cominci davvero. 26′ e 43′ le reti dei due attaccanti orobici che “matano” il Torino. Una vittoria alla Dea serve soprattutto per le statistiche. Mentre lascia i giallorossi fuori dalle Coppe. Con questi tre punti, la Dea supera il Bologna ed è quarta a prescindere dall’ultima gara con la Fiorentina. Fallisce quindi la combo Europa League e 5° posto che avrebbe regalato alla Serie A 6 squadre in Champions e dunque niente da fare per la Roma.

Il Napoli non ne approfitta

La lotta al 9° posto invece si chiude in favore del Torino. Infatti il Napoli contro il Lecce a Maradona chiude la stagione così come aveva fatto il resto della stagione. 0-0 contro i salentini e nessuno sorpasso al Torino per il 9° posto. Lo scialbo pareggio del Maradona condanna i partenopei al 10° posto.