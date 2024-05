Tifosi gelati, annuncio Perez: succede di tutto

Sergio Perez è al centro di discorsi importanti per il futuro in Red Bull e l’ultimo annuncio ha lasciato tutti i tifosi davvero senza parole

La Re Bull deve ancora definire chi sarà il compagno di squadra di Max Verstappen nel 2025 e adesso non sembra così certo che Sergio Perez venga confermato al suo posto. Le ultime dichiarazioni sul suo conto parlano chiaro.

La scuderia sta vivendo un riassestamento dopo l’HornerGate e dopo la decisione di Adrian Newey di prendersi una pausa e chiudere la sua parentesi con Milton Keynes. Di certo servirà un nuovo riassetto per rimanere competitivi e la priorità dei vertici austriaci è quella di mantenere tra le proprie fila Max Verstappen. L’olandese non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro e nonostante un contratto in scadenza nel 2028 tutto lascia presagire che il corteggiamento di Toto Wolff non sia ancora esaurito. Il team principal della Mercedes sogna di costruire con il tre volte iridato un ciclo vincente al pari di quello vissuto con Lewis Hamilton. Per questo è disposto a tutto pur di portarlo a Brackley, anche a costo di dover aspettare il 2026.

Nel frattempo in casa Red Bull resta da definire anche la posizione di Sergio Perez, che in molti vorrebbero out al termine di questo campionato. Il messicano non ha iniziato in modo esaltane la stagione, chiudendo sempre alle spalle del compagno di squadra sia in qualifica che in gara. La RB20 sembra essere più alla sua portata della monoposto della passata stagione ma non è sufficiente per renderlo davvero competitivo.

Red Bull, Sergio Perez resta in ballo per il 2025: il messicano può essere confermato al fianco di Max Verstappen

Perez gode comunque di buona considerazione all’interno del box della Red Bull e non è da escludere che alla fine possa restare al suo posto anche nel 2025. D’altronde squadra che vince non si cambia e questo tipo di ragionamento potrebbe convincere Horner ad offrire ancora una chance al pilota messicano.

A parlare del suo futuro è stato anche Helmut Marko, intervistato dai colleghi di Kleine Zeitung: “Checo rimane la nostra prima opzione. Vogliamo fare chiarezza prima della pausa estiva”. Insomma sembra che le chance di vederlo ancora a Milton Keynes non siano poi così basse, anche se alle sue spalle bussa con sempre più insistenza Yuki Tsunoda, grande protagonista in questo avvio di stagione con la Racing Bulls. Il giapponese è legato contrattualmente alla casa madre e nel suo futuro c’è prima o poi una promozione. Bisogna capire se questo avverrà già nella prossima stagione o rimarrà una carta da giocarsi più avanti.